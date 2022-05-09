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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

09 مايو 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب شهود عيان، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.

وفي غضون ذلك، توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

يذكر أن شاباً من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه، أثناء تواجده في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنين #باب المغاربة

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