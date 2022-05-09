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الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين شرق نابلس

09 مايو 2022 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين قيد الانشاء في بلدة بيت دجن شرق نابلس وأصابت عددا من المواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق الحج محمد: إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية الشرقية من القرية، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واحد منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عماد أبو حلوان، وعادل أبو حلوان، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج)".

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي.

بدوره، قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل: إن "ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاط".

من جانبه، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن سياسة الهدم التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بتشريد آلاف الفلسطينيين سنوياً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هدم منزل #بيت دجن

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