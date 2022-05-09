فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

154 قرار اعتقال إداري خلال أبريل الماضي

تشييع جثماني الشهيدين اغبارية في أم الفحم وسط هتافات للأقصى

"الإداريون" يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ129

بين هدم وأسر وتشرد .. عائلة "جرادات" تعيش تحت وطأة العقاب الجماعي

سيدات يجدن في المعارض فرصة لجذب الجمهور لمشاريعهن

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

الدول الاسكندنافية تلجأ إلى المباني الخشبية كخطوةٍ صديقة للبيئة

الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين شرق نابلس

الرئيس الروسي بوتين يعتزم اليوم إلقاء خطاب "طال انتظاره"

أتلتيكو مدريد يحسم الدربي الإسباني ويقترب من دوري الأبطال

إعلان تيك توك داخلي

الرئيس الروسي بوتين يعتزم اليوم إلقاء خطاب "طال انتظاره"

09 مايو 2022 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
...

تحتفل روسيا اليوم الإثنين بالذكرى الـ 77 لانتصارها على ألمانيا الهتلرية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا طال انتظاره حول التطورات في حرب بلاده ضد أوكرانيا.

وسيقام أيضا عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو للاحتفال بهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 11 ألف جندي. وسيكون في العرض أيضا دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

وستشكل ثماني طائرات مقاتلة الحرف "زد" في السماء، وهو الرمز الرسمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويرمز الحرف "زد" إلى عبارة روسية "ذا بوبيدو" والتي تعني " من أجل النصر".

ويشير الكرملين إلى الحرب على أوكرانيا، والذي بدأ في 24 فبراير، على أنه "عملية عسكرية خاصة".

وكانت هناك تكهنات بأن بوتين قد يأمر اليوم الإثنين بإجراء تعبئة عامة أو جزئية للجنود، على الرغم من أن الكرملين قد نفى بالفعل هذا الأمر ووصفه بأنه "لا معنى له".

وعلى عكس السنوات السابقة، فإنه لن يحضر العرض هذا العام ضيوف من الزعماء الأجانب.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #بوتين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة