فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

154 قرار اعتقال إداري خلال أبريل الماضي

تشييع جثماني الشهيدين اغبارية في أم الفحم وسط هتافات للأقصى

"الإداريون" يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ129

بين هدم وأسر وتشرد .. عائلة "جرادات" تعيش تحت وطأة العقاب الجماعي

سيدات يجدن في المعارض فرصة لجذب الجمهور لمشاريعهن

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

الدول الاسكندنافية تلجأ إلى المباني الخشبية كخطوةٍ صديقة للبيئة

الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين شرق نابلس

الرئيس الروسي بوتين يعتزم اليوم إلقاء خطاب "طال انتظاره"

أتلتيكو مدريد يحسم الدربي الإسباني ويقترب من دوري الأبطال

إعلان تيك توك داخلي

مطلوب مسوقين ومسوقات للعمل في شركة بمدينة غزة

09 مايو 2022 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
...

 إعلان توظيف صادر عن شركة أزاي Azai Company بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمسوقين ومسوقات ميداني ذو خبرة في مجال التسويق للعمل براتب شهري 200$  .

 شــــروط التسجيل

- القدرة علي التفاوض والإقناع.

- يتمتع / تتمتع بمهارت التواصل واللباقة.

- العمل تحت ضغط والقدرة علي تحقيق الهدف المطلوب.

- طبيعة العمل: عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة "

-  أن يكون المتقدمين ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق.

- أن يكون المتقدمين عملو مسبقآ في مجال التسويق  للخدمات.

- اغتنم الفرصة (العدد محدود ) الاولوية لمن يسجل اولاً

طريقة التسجيل 

-  للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/iqsy3fuTWn3L2ENDA

-  العـنـــوان : السرايا ، شارع الشهداء ، عمارة ساقلا ، الطابق السادس

إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #توظيف #شركة #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة