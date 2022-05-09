مطلوب مسوقين ومسوقات للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أزاي Azai Company بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمسوقين ومسوقات ميداني ذو خبرة في مجال التسويق للعمل براتب شهري 200$ .
شــــروط التسجيل
- القدرة علي التفاوض والإقناع.
- يتمتع / تتمتع بمهارت التواصل واللباقة.
- العمل تحت ضغط والقدرة علي تحقيق الهدف المطلوب.
- طبيعة العمل: عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة "
- أن يكون المتقدمين ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق.
- أن يكون المتقدمين عملو مسبقآ في مجال التسويق للخدمات.
- اغتنم الفرصة (العدد محدود ) الاولوية لمن يسجل اولاً
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/iqsy3fuTWn3L2ENDA
- العـنـــوان : السرايا ، شارع الشهداء ، عمارة ساقلا ، الطابق السادس