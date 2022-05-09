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المقاومة ترفع درجة الاستنفار

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ غداً مناورة أركانية واسعة

09 مايو 2022 . الساعة 01:48 بتوقيت القدس
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يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الاثنين مناورة أركانية واسعة كانت قد أجلت من العام الماضي بسبب معركة "سيف القدس" مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعتبر الأكبر في تاريخه بعنوان "مركبات النار".

وقال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخبوط إن "مناورة هيئة الأركان العامة الكبيرة التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب "عملية حارس الأسوار" ستبدأ غدا".

وأوضح "بوخبوط" أنه "في المرحلة الأولى ستبدأ كمناورة هيئة أركان، ووفقًا للواقع الأمني والتقييمات ستتطور وتمتد لتشمل جميع القيادات والأذرع والأقسام"؟

يشار إلى أن مصادر في المقاومة الفلسطينية، أكدت لقناة الميادين، مساء الأحد، أنها "رفعت جاهزيتها العسكرية عقب إعلان العدو بدء مناورة عسكرية ضخمة".

وقالت المصادر: "المقاومة في قطاع غزة رفعت درجة الاستنفار تزامناً مع المناورة الأركانية التي يجريها العدو.. والاستعداد لإمكانية غدر الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #سيف القدس #مناوة عسكرية

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