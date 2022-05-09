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الشرطة بغزة تقرر منع الحفلات بالأماكن العامة مع قرب اختبارات "التوجيهي"

09 مايو 2022 . الساعة 00:44 بتوقيت القدس
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أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة قرارًا بمنع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، مع قرب اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي".

اعتباراً من يوم الأحد 15 مايو 2022 وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الشرطة أن قرارها يأتي حرصًا على توفير الأجواء الملائمة وحفاظًا على حالة السكينة والطمأنينة العامة لطلبة الثانوية العامة تزامنًا مع قرب الاختبارات.

وأكدت أنها ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #الشرطة الفلسطينية #الثانوية العامة #مكبرات الصوت

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