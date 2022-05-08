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القانوع: سياسة القتل بدم بارد سيواجهها شعبنا بمزيد من الصمود والمقاومة

08 مايو 2022 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن هجمة الاحتلال المسعورة ضد أبناء شعبنا والتي أدت إلى ارتقاء 3 شهداء بدم بارد هذا اليوم تكشف حجم الخوف والرعب الذي يضرب قلب الكيان من جهة، وحالة الإحباط والعجز التي تعصف بأركان حكومته وأجهزتهم الأمنية نتيجة الحالة الشعبية الثائرة ضد جرائمه وانتهاكاته في القدس والأقصى وعموم الضفة.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي:" شعبنا سيواجه هذه السياسة بقوة، وأن دماء الشهيدين اللذين ارتقيا اليوم في طولكرم والقدس ستكون شعلة لجماهير شعبنا في الاشتباك مع العدو الغاشم حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وتابع:" تصعيد الاحتلال جرائمه عبر إطلاق الرّصاص الحي على أبناء شعبنا العزّل واغتيالهم بدم بارد كما حدث اليوم قرب طولكرم بالضفة المحتلة وعند باب العامود بالقدس وإغلاق وتطويق بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنع وصول المصلّين وتقييد حريّتهم في ممارسة شعائرهم الدينية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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