الثالث خلال ساعات.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بزعم محاولته دخول مستوطنة قرب تقوع شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، لترتفع حصيلة شهداء الليلة في الضفة الغربية والقدس إلى ثلاثة.

وذكر إعلام الاحتلال، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب 4 شبان دخلوا إلى مستوطنة قرب تقوع شرق بيت لحم، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، وانسحاب الثلاثة الآخرين.

وأشار إعلام الاحتلال، إلى أنّ جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب 4 شبان داخل مستوطنة تقوع، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وانسحاب الآخرين.

ولم يعلن حتى هذه اللحظة عن هوية الشهيد.

ولفتت وسائل الاعلام، إلى أن قوات الاحتلال تقوم بعملية بحث عن الشبان الثلاثة في المنطقة المحيطة بالمستوطنة.

جدير بالذكر، أن هذا هو الشهيد الثالث الذي يرتقي برصاص قوات الاحتلال منذ ساعات مساء اليوم الأربعاء.

وكان شاب فلسطيني استشهد بعد مغرب اليوم برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بزعم محاولته طعن جندي صهيوني.

وقبل المغرب، استشهد شاب من خان يونس برصاص قوات الاحتلال، قرب حاجز جبارة بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.