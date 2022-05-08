استشهاد شاب من خان يونس برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند حاجز جبارة العسكري جنوب مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، في تصريح مقتضب، عن استشهاد الشاب محمود سامي عرام بعد إطلاق الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بكثافة صوب عرام بعد اجتيازه إحدى فتحات جدار الفصل العنصري، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى إسرائيلي، حيث أعلن عن استشهاده.

وفي خان يونس، بينت مصادر محلية، أن عرام (28 عاما) من سكان المدينة جنوبي قطاع غزة، وقد غادر القطاع قبل حوالي 3 سنوات لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية.

وتوافد الأهالي في خان يونس إلى منزل عائلة الشهيد في حي الأمل غرب المدينة، وسط حالة من الصدمة والحزن تسود العائلة وأصدقاء الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين