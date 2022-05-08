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هنية يعزّي بوفاة الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي

08 مايو 2022 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
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قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، التعزية لرئيس حركة البناء الوطني في الجزائر عبد القادر بن قرينة، بوفاة الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي.

جاء ذلك في برقية تعزية بعثها هنية، لرئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، بحسب بيان صادر عن حماس.

وقال هنية في رسالة التعزية: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين، ببالغ الحزن والرّضا والتسليم بقضاء الله وقدره، خبر وفاة الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي، مؤسس حركة البناء الوطني وأول رئيس لها".

وعبّر هنية لبن قرينة وعائلة بلمهدي وذويه وعموم الشعب الجزائري عن خالص التعازي والمواساة من حركة حماس ومن الشعب الفلسطيني، مستذكرًا مسيرة الشيخ في ثورة التحرير المجيدة.

وأشار أنه جمع بين العلم والعمل، وأنّه كان من رواد الصحوة الإسلامية الوسطية في الجزائر برفقة الشيخ محفوظ النحناح.

واستذكر هنية في ختام رسالته مواقف بلمهدي المشرفة تجاه قضايا الأمة ومقدساتها والدفاع عنها، وفي مقدمتها القدس وفلسطين، والتي ستظل مصدر فخر واعتزاز لشعبنا ولحركتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #اسماعيل هنية #مصطفى بلمهدي

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