فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يعزّي بوفاة الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي

حماس: الاحتلال لا يمتلك الحق ولا القرار في القدس والأقصى

نقل الأسير ناصر أبو حميد للمستشفى بعد تدهور صحته

قوات الاحتلال تقتحم رمانة وتداهم منزلَي مُنفّذَي عملية "إلعاد"

مسؤول روسي يتوعد بتدمير دول الناتو في 30 دقيقة

الرفاعي: عملية "إلعاد" رد طبيعي على بطش الاحتلال في الأقصى

ناصر الدين: أبطال "إلعاد" نابوا عن شعبنا وأمتنا في الثأر للأقصى

نائب أردني يدعو حكومة بلاده إلى الرد على تصريحات بينت بخصوص القدس

عائلة صبيحات: جرائم الاحتلال دافع تنفيذ ابننا لعملية "إلعاد"

اعتقال شابين مقدسيين على خلفية حرق علم الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

نقل الأسير ناصر أبو حميد للمستشفى بعد تدهور صحته

08 مايو 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
...

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت بشكل عاجل الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد إلى مستشفى "آساف هروفيه".

وقال نادي الأسير، في بيان مقتضب، إن تدهورا حادا أصاب جهاز المناعة لدى أبو حميد.

وبدأت الحالة الصحية لأبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم على الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها.

يذكر أن الأسير أبو حميد من مخيم الأمعري برام الله، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد سبع مرات و50 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #الأسير ناصر أبو حميد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة