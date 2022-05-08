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الرفاعي: عملية "إلعاد" رد طبيعي على بطش الاحتلال في الأقصى

08 مايو 2022 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة حماس، راتب الرفاعي، اليوم الأحد، إنّ عملية مستوطنة "إلعاد"، هو رد طبيعي على ظلم وبطش الاحتلال في المسجد الأقصى.

وأكد الرفاعي -عم أحد منفذَي عملية إلعاد- أنّ المسجد الأقصى هو فداء لكل شباب فلسطين.

وتابع: "جاهزون للتضحية من أجل المسجد الأقصى، وأيّ فلسطيني يقوم بعمل ضد الاحتلال، يكون بسبب ظلمه وبطشه على أرضنا وأبنائنا وقدسنا".

وأشار الرفاعي إلى "أنه لم يتم التواصل مع العائلة من الاحتلال أو الارتباط الفلسطيني بشأن مصير ابنها"، مطالبا بحمايته ورفيقه من بطش الاحتلال واعتداءاته.

ووقعت العملية البطولية، مساء الخميس الماضي، وقتل فيها 3 مستوطنين صهاينة، وأصيب 4 آخرون، بعد طعنهم بمستوطنة "إلعاد" شرق "تل أبيب".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، اليوم الأحد، اعتقال منفذي عملية "إلعاد"، الشابان أسعد الرفاعي (19 عاما)، وصبحي صبيحات (20 عاماً)، وهما من قرية رمانة غربي مدينة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #جنين #عملية العاد

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