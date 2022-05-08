قوات الاحتلال تداهم منزلي مُنفّذَي عملية "إلعاد" غربي جنين

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرية رمانة غربي مدينة جنين، وحاصرت منزلي عائلتي منفذي عملية إلعاد قرب تل أبيب.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت رمانة بأكثر من 50 ألية عسكرية ونشرت قناصتها على أسط المباني، قبل أن تداهم منزلى منفذي عملية "إلعاد" أسعد يوسف الرفاعي(19 عاماً)، وصبحي عماد صبيحات (20 عاماً).

وأشارت المصادر، إلى أن وحدات خاصة أخذت قياسات المنزلين؛ تمهيدًا لهدمهما.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، منفذي عملية إلعاد البطولية شرق "تل أبيب"، قرب مستوطنة "إلعاد"، بعد أربعة أيام من البحث والتي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 4 آخرون.

المصدر / فلسطين أون لاين