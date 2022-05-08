اكتشاف غريب للعلماء في قاع المحيط الهادئ

اكتشف فريق من العلماء ما بدا أنه طريق مرصوف بالطوب الأصفر بدا وكأنه يقود لـ"مدينة أطلانتس الأسطورية" في قاع المحيط الهادئ، وفقا لموقع "سي نت".

وتمكن الفريق العلمي من ملاحظة التشكيل الغريب أثناء قيامه باستكشاف منطقة تسمى "Lili uokalani Ridge" الواقعة قرب جزر هاواي.

وذكر الموقع أن الباحثين، الذين شاهدوا لقطات حية لغواصين وهم يستكشفون الموقع، أعجبوا بـ"الطريق إلى أطلانتس"، ووصفوه بأنه غريب ورائع.

وقضى الفريق البحثي معظم شهر أبريل في دراسة الجيولوجيا والأنظمة البيولوجية للجبال البحرية وتلك المغمورة بالمياه التي تكونت نتيجة الحمم البركانية في المنطقة.

وتعددت النظريات بشأن "مدينة أطلانتس"، التي يعتقد أنها تعرضت للغرق قبل مئات السنين، لكن حتى الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة بشأن حقيقة وجودها من عدمه.

المصدر / فلسطين أون لاين