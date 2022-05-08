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طالع الأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

08 مايو 2022 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الأحد آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين الموافق التاسع من شهر مايو 2022.

وقالت إنه سيكون السفر للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/20) اضغط هنا.

وكذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) اضغط هنا.

ودعت الوزارة للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الوزارة لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #آلية السفر

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