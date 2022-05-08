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الاحتلال يخطر بهدم مبنى في سلوان بالقدس

08 مايو 2022 . الساعة 14:59 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منزلا في القدس

أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بهدم مبنى يتكون من عدة شقق سكنية تعود لعائلة الرجبي، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق مصادر في العائلة أخطرت بلدية الاحتلال عائلة الرجبي بهدم عمارتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، في حي عين اللوزة بسلوان خلال أيام وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق المصادر ذاتها أبلغت شرطة الاحتلال عبر اتصال هاتفي العائلة بهدم البناية، وأنه سيكون بعد عيد الفطر مباشرة.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وتشريد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء بلدة سلوان، إضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو 58500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #هدم منازل

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