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اعتصام في الخليل لمطالبة الحكومة بإنصاف المعلمين

08 مايو 2022 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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جانب من الاعتصام في مدينة الخليل

اعتصم العشرات من الأهالي والمعلمين والمعلمات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، احتجاجا على تنكر حكومة اشتية لمطالب المعلمين، وعدم انصافهم.

وطالب المشاركون في الاعتصام والذي نفذ أمام مكتب تربية تعليم الخليل، بإنصاف المعلمين وتحقيق مطالبهم وتنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

ويخوض معلمون منذ أسابيع سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات، للمطالبة بحقوقهم، وقد استثنيت المرحلة الثانوية من الاحتجاجات.

ورفع المشاركون في الاعتصام اليافطات الداعية إلى انصاف المعلمين، مرددين هتافات ضد الحكومة لعدم استجابتها لمطالب المعلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #اعتصام #معلمون

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