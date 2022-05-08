لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقارير ديوان الرقابة حول وزارتي الصحة والتنمية

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل، اجتماعً دورياً بحضور أعضاء اللجنة النواب خميس النجار، ومحمد شهاب، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، حيث تم التوافق على عقد جلسات استماع مع عدد من المسؤولين الحكوميين للاطلاع على جودة الخدمات الحكومية المقدمة.

وأقرت اللجنة تنظيم عدد من الزيارات ذات العلاقة بأعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومتابعة مشروع قانون المهن الصحية ومشروع قانون صندوق رعاية الجرحى مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي.

المصدر / فلسطين أون لاين