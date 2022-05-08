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مطلوب ممرض عام للعمل في مستشفى بخان يونس

08 مايو 2022 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  مستشفى الخير يعلن فيه عن احتياجه لوظيفة تمريض عام رجال.

شروط التسجيل 

1) أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تمريض عام

2) أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة

3) لديه شهادات خبرة لا تقل عن 3  سنوات

4) أن يكون من سكان محافظة خانيونس

5) أن يكون متفرغًا (ليس لديه أي عمل آخر) 

6) أن لا يقل المعدل الجامعي التراكمي للمتقدم عن جيد جدًا 

7) أن يكون المتقدم من الذكور

طريقة التسجيل 

- تقدم الطلبات لدى قسم السكرتارية ابتداءً من تاريخ الإعلان ولغاية يوم الخميس 12/5/2022 الساعة الرابعة مساء

- الأوراق المطلوبة :

1)الشهادات الجامعية

2)شهادة ترخيص مزاولة المهنة

3)صورة عن الهوية

4)جميع شهادات الخبرة بمجال التمريض

- يرجى الالتزام بالشروط المذكورة وأي طلب يفتقد لما ذكر أعلاه لن يتم استلامه ولكم الشكر ... 

- العنوان : خانيونس المواصي - شارع البحر - خلف المحكمة الشرعية 

- للتواصل : 0595468888

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