"حماس": اعتقال منفذي عملية "إلعاد" لن يثني شعبنا عن مواصلة تصديه للاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اعتقال الاحتلال لمنفذي عملية "إلعاد" البطولية، لن يثني شعبنا عن مواصلة تصدّيه للاحتلال والاشتباك معه بكل الوسائل.

وشددت حركة حماس في بيان لها، اليوم الأحد، على أن نجاح منفذي العملية إلعاد في التخفي في مواجهة أجهزة أمن الاحتلال وجيشه طوال الأيام الماضية، يعدّ فشلاً ذريعاً لمنظومته الأمنية الهشّة، التي استطاعت هذه العملية اختراقها وكسرها.

كما وشدد على أن شعبنا وشبابه الأبطال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضدّ مقدساتنا في القدس والأقصى المبارك، وسيواصلون نضالهم في الصمود والمقاومة والرّد على جرائم الاحتلال، حتّى زواله عن أرضنا وتحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة.

وأعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، اعتقال منفذي عملية "إلعاد" البطولية، التي جرت مساء الخميس، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى من المستوطنين عدا عن أربعة من الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين