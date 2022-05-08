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"بينيت": نرفض تدخل الأردن بإدارة المسجد الأقصى

08 مايو 2022 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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رئيس حكومة الاحتلال بينيت

تراجع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، عن تفاهمات بين حكومته والأردن حول إدارة الحرم القدسي ومنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى، وأعلن أنه "نرفض أي تدخل أجنبي".

وقال بينيت في بداية اجتماع حكومة الاحتلال اليوم، الأحد، إن "القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية"، زاعما أن "(إسرائيل) ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس".

وصعّدت قوات الاحتلال خلال شهر رمضان قمعها الوحشي للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم، من أجل تسيير اقتحامات المستوطنين، وحاولت فرض قيود مشددة على عدد المشاركين في الصلوات في كنيسة القيامة أثناء عيد الفصح.

وأكد بينيت أن أي قرار بشأن ما وصفه بـ"السيادة"، على القدس، ستتخذه حكومته، وسترفض "أي تدخل أجنبي بقرارتها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #الأردن #بينيت #السيادة الأردنية

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