منتدى الإعلاميين يدين تحريض الصحفيين الإسرائيليين

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن صحفي الاحتلال كشفوا مجددا عن وجوههم القبيحة المتنكرة لكل القيم الإنسانية والمهنية عبر دعواتهم السافرة لسفك دماء الفلسطينيين، متجاوزين بذلك قواعد وأصول مهنة الصحافة ورسالتها السامية النبيلة، ومنحازين لعنصريتهم البغيضة وعدائهم الصارخ للفلسطيني المناضل من أجل حريته ووطنه السليب.

وكتب الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت في جريدة معاريف مقالا يقول فيه" حان الوقت لإدخال يحيى السنوار في دائرة الدماء"، وكذلك الصحفي شمعون شيفر الذي كتب عنواناً لمقاله "إسرائيل ملزمة بتصفية السنوار".

وهدد الصحافي أور هيلار خلال لقاء على قناة الجزيرة الفضائية السنوار بالقتل، وكان المحرضين أيضا الصحافي أمير بوحبوط، والصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم الذي كتب قائلاً: "آن الأوان لتجديد سياسة الاغتيالات ضد يحيى السنوار ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة صالح العاروري"، ولم يبعد باقي الصحفيين الإسرائيليين عن ما كتبه أساف جابور على تويتر ويرون سنايدر وجاكي خوجي وتل رام ليقف والموغ بيكر وآخرون.

ورأى منتدى الإعلاميين أن انخراط الصحفيين الإسرائيليين في دعوات سفك دماء الفلسطينيين وصمة عار، ويعكس مدى الانحدار القيمي والتنكر الفج لأخلاقيات المهنة وأصولها.

ودعا المنتدى الاتحاد الدولي للصحافيين لاتخاذ موقف صارم لمحاسبتهم ولجم أصواتهم النشاز الداعمة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني واستباحة أرضه ومقدساته وانتهاك حقوقه، مؤكدا أن طرد الاحتلال الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين بات أمراً لا يحتمل التأجيل والمماطلة، لاسيما أن الصمت على جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني وفرسانه وتحريض الإعلام الإسرائيلي على سفك دماء الفلسطينيين لا يعني سوى دعوة مبطنة لمواصلة ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين