مستوطنون يقتحمون مستوطنة مخلاة جنوب جنين

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، جنوب جنين بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في حديث نشرته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، بأن 20 مستوطنا اقتحموا موقع المستوطنة المخلاة، وانطلقوا سيرا على الأقدام من أمام مستوطنة (شافي شمرون) المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، واقتحموا أراضي قرية برقة وصولا للموقع المذكور.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين