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الحكم المحلي يشيد بدور البلديات والشرطة خلال إجازة عيد الفطر

07 مايو 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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أكدت وزارة الحكم المحلي متابعتها لأداء الهيئات المحلية والمجالس البلدية في تنظيم الأسواق وتنظيف الشاطئ وتجهيز الحدائق والأماكن العامة استقبالا لعيد الفطر المبارك وعملها خلال إجازة العيد.

وقالت الوزارة إن الهيئات المحلية كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال العيد، حيث شرعت كافة الهيئات المحلية بأعمال تنظيم الأسواق المنتشرة في المدينة، وتفقد أعمال صناع الجمال للتأكد من نظافة المدينة والمتنزّهات في مناطق مختلفة، حيث قامت البلديات بترميمها قبيل قدوم أيام العيد ومتابعة نظافتها استقبالا للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لاستقبال العيد بمتابعة نظافة الأماكن العامة وتعزيز إجراءات تنظيم الأسواق والشوارع ذات الطابع التجاري لتسهيل حركة المتسوقين والمركبات ومراقبة محال تصنيع وتخزين الأغذية والحلويات.

من جهة أخرى تمكنت طواقم الإنقاذ البحري من إنقاذ عدة حالات غرق في بحر المدينة، بعد مخالفة تعليمات وتحذيرات المنقذين بعدم السباحة بسبب وجود تيارات مائية قوية وعدم بدء موسم الاصطياف.

كما أجرى قسم الصحة العامة في البلديات جولات تفتيشية على المطاعم الخاصة ببيع الشاورما واللحوم والوجبات السريعة للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

كما وتم تنفيذ زيارات تهنئة ومعايدة لأصحاب المحلات والمواطنين.

وكان دور البلديات كافة بارز وفعال سواء قبيل استقبال عيد الفطر السعيد أو خلاله فاستمرار دور أعمال طواقم صناع الجمال التابع لكافة البلديات دون كلل أو ملل في خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ جليا وذلك حفاظًا على نظافة وجمال المدينة.

من جهة أخرى كان دور الشرطة بارزا بجهود عناصرها على ما بذلوه من جهد كبير في بسط النظام واستتباب الأمن، فكانت حركة التسوق في كافة المناطق التجارية والميادين الحيوية تسير وفق المطلوب والمخطط له مسبقا ولم يتم إغلاق أي شارع أمام حركة السيارات والناس والذي كان من أهم نتائجه تحقيق الأمن مما انعكس ايجابيا على السلم المجتمعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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