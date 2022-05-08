مطلوب سكرتيرة للعمل في مؤسسة لتحصيل الديون

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة العملاق لتحصيل الديون تعلن فيه عن حاجتها لموظفة بمسمى ( سكرتيرة )
المؤهلات المطلوبة للوظيفة
1- حاصلة على شهادة الدبلوم كحد أدنى في التخصصات التالية ( سكرتارية عامة ، ادارة ، علاقات عامة ، ادارة ، سكرتارية قانونية )
2- اللباقة في الحديث والتعامل مع العملاء.
3- اجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج الأوفيس .
4- القدرة على تحمل ضغط العمل .
5- الا يتجاوز عمر المتقدمة عن 35 عاما .
6- ان تكون المتقدمة من سكان شمال غزة .
طريقة التسجيل
لمن ترغب في التقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية الخاصة بها على الواتساب الخاص بالمؤسسة عبر الرقم التالي
0566441355
- ينتهى التقدم للوظيفة يوم الأربعاء 11/5/2022 .
- ملاحظة : سيتم التواصل مع من تتجاوز المقابلة الشخصية وتنطبق عليها الشروط .
- العنوان: شمال غزة - معسكر جباليا - مقابل مركز الشرطة - عمارة البيت الألماني - الطابق الأول