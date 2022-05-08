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مطلوب سكرتيرة للعمل في مؤسسة لتحصيل الديون

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مطلوب سكرتيرة للعمل في مؤسسة لتحصيل الديون

08 مايو 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  مؤسسة العملاق لتحصيل الديون تعلن فيه عن حاجتها لموظفة بمسمى ( سكرتيرة ) 

المؤهلات المطلوبة للوظيفة 

1- حاصلة على شهادة الدبلوم كحد أدنى في التخصصات التالية ( سكرتارية عامة ، ادارة ، علاقات عامة ، ادارة ، سكرتارية قانونية )

2- اللباقة في الحديث والتعامل مع العملاء.

3- اجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج الأوفيس .

4- القدرة على تحمل ضغط العمل .

5- الا يتجاوز عمر المتقدمة عن 35 عاما .

6- ان تكون المتقدمة من سكان شمال غزة .

طريقة التسجيل 

لمن ترغب في التقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية الخاصة بها على الواتساب الخاص بالمؤسسة عبر الرقم التالي 

 0566441355

- ينتهى التقدم للوظيفة يوم الأربعاء 11/5/2022 .

- ملاحظة : سيتم التواصل مع من تتجاوز المقابلة الشخصية وتنطبق عليها الشروط .

- العنوان: شمال غزة - معسكر جباليا - مقابل مركز الشرطة - عمارة البيت الألماني - الطابق الأول

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