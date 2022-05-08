"حماس" تنعى الشيخ المجاهد الجزائري مصطفى بلمهدي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي أحد قادة العمل الإسلامي ومؤسس حركة البناء الوطني في الجزائر، والذي وافته المنية يوم أمس السبت، بمدينة البليدة، شمال الجزائر، بعد حياة حافلة بالعطاء في ميادين الجهاد والدّعوة والتربية والإصلاح.

وقالت "حماس" في بيان النعي، اليوم الأحد: "بمزيد من الرّضا والتسليم والإيمان بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن، تلقينا فخبر وفاة الشيخ الفاضل، مصطفى بلمهدي، أحد مجاهدي الثورة الجزائرية المباركة، وروّاد العمل الإسلامي وقادته، ومؤسّس حركة البناء الوطني في الجزائر الشقيقة".

وأضافت: "إذ نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق، وإلى الإخوة في حركة البناء الوطني، وإلى عائلة الفقيد، وإلى كلّ إخوانه ومحبّيه، داخل الجزائر وفي العالم الإسلامي، لنستذكر بكلّ تقدير مواقفه وأدواره المشرّفة في خدمة بلاده وقضايا أمّته، وفي القلب منها فلسطين والتي كان -رحمه الله- مخلصاً وفياً مدافعاً عنها في كل المناسبات والمحافل".

وختمت "حماس" بالدعاء للفقيد أن "يتغمّده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يعوّض الجزائر وفلسطين وأمَّتنا خيراً، وإنّا لله وإنَّا إليه راجعون".

المصدر / فلسطين أون لاين