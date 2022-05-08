الخارجية المصرية: سياسة الاستيطان والتهجير تؤدي لزيادة التوتر

أعربت الخارجية المصرية عن قلقها من اعتزام سلطات الاحتلال هدم عدد من القرى الفلسطينية في "مسافر يطا"، وما سيتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من مواطني تلك القرى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان، رفضه أيضًا لمخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذا خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

ودانت الخارجية، سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وشددت على أن الاستمرار في مثل تلك الإجراءات الأحادية، يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر، ويسهم في تغذية دائرة العنف، ويقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين