مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب الشيخ جراح

اعتدى مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، على مركبات المواطنين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادشهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين حطمت زجاجا وثقبت إطارات مركبات فلسطينية كانت مركونة في شارع القنصلية الأميركية، قرب حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

ومنذ 1967 أقام الاحتلال الإسرائيلي 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس المحتلة إلى جانب نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات نحو 750 ألف مستوطن على مساحة تقدر بـ196كم2، بحسب مراقبين.

ووافق مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الاحتلال بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه لم يكترث به لاسيما في ظل الانحياز الأمريكي له.

المصدر / فلسطين أون لاين