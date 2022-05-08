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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

08 مايو 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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اقتحام المسجد الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.

بدورها، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المواطنين من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى خلال ساعات فجر اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان بأن من مُنعوا من دخول الأقصى اليوم، لم يصدر بحقهم أي أمر إبعاد، ولم تفحص عناصر الاحتلال هوياتهم، وكانت تسعى فقط لإبعاد الشبان والسيدات كي لا يتصدوا لأي اقتحام.

وردا على هذه الإجراءات الاحتلالية، انطلقت دعوات مقدسية تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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