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الخارجية الإيرانية: نضال الفلسطينيين ضد مغتصبي القدس حق مشروع

07 مايو 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن "النضال الفلسطيني ضد مغتصبي القدس حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، في تصريح صحفي، اليوم: إن "تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد زادة على أن "الاحتلال إلى للزوال"، داعيا "الشعوب والحكومات والمحافل الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه ومواجهة المحتلين"، وأكد ضرورة وحدة العالم الإسلامي لإنقاذ المسجد الأقصى.

يشار إلى أن "الأقصى" يتعرض يوميا للاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #إيران #القضية الفلسطينية

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