فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 11 عسكريا مصريا في هجوم شرق قناة السويس

"حرية" تدين قرار الاحتلال هدم 12 قرية جنوبي الخليل

خبراء: العمليات الفردية الأخيرة أثبتت فشل الاحتلال وتطور المقاومة

كتائب القسام: المساس بالسنوار وقادة المقاومة إيذان بزلزال في المنطقة

المقاومة تحذر: سنحرق (تل أبيب) في حال نفذ الاحتلال تهديداته

باراك متخوف من لعنة العقد الثامن على (إسرائيل)

روسيا تعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

ناشطة: المرأة الفلسطينية في الصفوف الأولى للدفاع عن الأقصى

مصر: سياسة الاستيطان والتهجير تؤدي لزيادة التوتر

الدكتور عبد السلام اللوح يؤلف كتاب "التفسير الهادي" للقرآن الكريم

إعلان تيك توك داخلي

"حرية" تدين قرار الاحتلال هدم 12 قرية جنوبي الخليل

07 مايو 2022 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يستهدف مسافر يطا بالمزيد من القرارات العنصرية

دان "تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية" في غزة، اليوم السبت،  قرار محكمة الاحتلال العليا بالسماح بهدم 12 قرية في منطقة "مسافر يطا" جنوبي الخليل، ومصادقتها على إقامة أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تجمع "حرية" في بيان صحفي، إن "القرار يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد التجمع أن "إجراءات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، تشكل تهديداً خطيراً لمبدأ الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأشار البيان إلى أن "عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا، ضد الاحتلال وسياساته التهويدية شجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي".

 ودعا تجمع "حرية"، الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال ومقاطعته لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما حث السلطة  برام الله "على المضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي".

ورفضت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، الخميس الماضي، التماساً مقدماً من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في قرى مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب أربعة آلاف فلسطينيّ.

إعلان فيسبوك داخلي
#الخليل #الاحتلال الاسرائيلي #مسافر يطا #تجمع حرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة