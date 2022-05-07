كتائب القسام: المساس بالسنوار وقادة المقاومة إيذان بزلزال في المنطقة

حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الاحتلال الإسرائيلي وقيادته من أن المساس بقائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أو أي من قادة المقاومة، إيذان بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في تصريح مقتضب مساء اليوم السبت :"في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق".

وتابع أبو عبيدة "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".

وقد تعالت في اليومين الأخيرين، لهجة التحريض في وسائل الإعلام العبرية، بمشاركة مسؤولين وإعلاميين صهاينة، على اغتيال السنوار، بعد عملية "إلعاد" شرق (تل أبيب)، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

ونشرت مختلف القنوات المتلفزة مقتطفات من خطاب السنوار الأخير بغزة، والذي حذر الاحتلال فيه من استمرار اقتحاماته للأقصى، داعيًا لتصعيد العمليات ضد الاحتلال، وفي عمق المدن المحتلة عام 1948.

وركزت تلك الوسائل على ما قاله السنوار في خطابه بدعوته للشباب لاستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بما فيها الساطور.

وغرد بعض الصحفيين "الإسرائيليين" بالدعوة لاغتيال السنوار، معربين عن أملهم لو أنه "كان قد مات في السجن" خلال سنوات أسره.

المصدر / فلسطين أون لاين