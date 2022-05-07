إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق بمواجهات في بيت أمر

أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، عصر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين برفقة عدد من جنود الاحتلال، حاولوا اقتحام منطقة صافا في بيت أمر، وقد أطلقوا الرصاص الحي، باتجاه المواطنين، وعند سماع أصوات الرصاص تصدى شبان البلدة لقطعان المستوطنين والجنود، وأجبروهم على الانسحاب من المنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى المنطقة، واندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي.

وتابعت، أن شابين أصيبا بالرصاص المطاطي، بينما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتدى مستوطنون عصر اليوم على مواطن بالضرب المبرح.

وأفاد مصدر محلي، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن جمال حمايل، واعتدت عليه بالضرب، خلال تواجده في منطقة عين أم الجرب شمال شرق بيتا، ما أدى إلى إصابته برضوض.

المصدر / فلسطين أون لاين