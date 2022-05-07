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برهوم: موقف قيادات حماس واضح وموحد برفض كل أشكال التطبيع

07 مايو 2022 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن موقف حماس وقياداتها من التطبيع مع الكيان الصهيوني "واضح وموحد، برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء من تركيا أو من غيرها".

وأشار برهوم في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن وجود تباين بين قيادات حماس حول التطبيع لا أساس له من الصحة، و"هو عبارة عن فبركات ومحاولة مكشوفة لتصنيف قيادات الحركة كما يحلو لهم".

وشدّد الناطق باسم حماس على أن موقف الحركة وكل قياداتها واضح وموحّد، وقد عبَّرت عنه بياناتها الرسمية برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني سواء من تركيا أو غيرها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #التطبيع #فوزي برهوم #الاحتلال الإسرائيلي

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