وفد حماس يلتقي مفتي موسكو

التقى وفد حركة "حماس" المفتي راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ورئيس مجلس إفتاء روسيا الاتحادية في مقر الإدارة بمسجد موسكو الكبير.

وترأس الوفد د. موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، وضمّ كلًا من أعضاء المكتب السياسي فتحي حماد وحسام بدران، وممثل الحركة في موسكو، وحضر اللقاء نائبا رئيس مجلس الإفتاء الشيخ روشان عباسوف، والشيخ فريد فاريسوف، ورئيس القسم الدولي الشيخ إلدار علييف.

ووضع وفد الحركة المفتي في صورة اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس، والتهويد الممنهج لها، وسبل إحباط المساعي الصهيونية، وتعزيز دور مسلمي روسيا في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأكد الشيخ عين الدين متابعة الإدارة الدينية ومجلس الإفتاء عن كثب لما يجري في مدينة القدس، ودعم مسلمي روسيا للشعب الفلسطيني.

وأطلع عين الدين وفد حماس على الجهود المقدّرة التي يبذلونها خدمة للقضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وأشاد وفد الحركة بدعم مسلمي روسيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وبالإدارة الحكيمة للإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ومجلس إفتاء روسيا الاتحادية.

المصدر / فلسطين أون لاين