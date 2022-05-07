فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: الاستيطان والتهجير القسري بالضفة سيقابل بالصمود والمواجهة الشاملة

وفد حماس يلتقي مفتي موسكو

مقتل 3 مستوطنين و52 نقطة مواجهة بالضفة الأسبوع الماضي

مسؤول أردني: اقتحامات الأقصى سياسة أبرتهايد مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا

الأسير العمور يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

القيادي حنيني: سياسة هدم المنازل لن تزعزع إيمان شعبنا بحقّه ومقاومته

مستوطنون يقتحمون خربة شمال رام الله

إصابة حرجة لمواطن برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

الذكرى الـ(20) لاستشهاد القسامي الذي تحفّظت "حماس" على اسمه 6 سنوات

إعلان تيك توك داخلي

وفد حماس يلتقي مفتي موسكو

07 مايو 2022 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
...

التقى وفد حركة "حماس" المفتي راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ورئيس مجلس إفتاء روسيا الاتحادية في مقر الإدارة بمسجد موسكو الكبير.

وترأس الوفد د. موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، وضمّ كلًا من أعضاء المكتب السياسي فتحي حماد وحسام بدران، وممثل الحركة في موسكو، وحضر اللقاء نائبا رئيس مجلس الإفتاء الشيخ روشان عباسوف، والشيخ فريد فاريسوف، ورئيس القسم الدولي الشيخ إلدار علييف.

ووضع وفد الحركة المفتي في صورة اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس، والتهويد الممنهج لها، وسبل إحباط المساعي الصهيونية، وتعزيز دور مسلمي روسيا في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأكد الشيخ عين الدين متابعة الإدارة الدينية ومجلس الإفتاء عن كثب لما يجري في مدينة القدس، ودعم مسلمي روسيا للشعب الفلسطيني.

وأطلع عين الدين وفد حماس على الجهود المقدّرة التي يبذلونها خدمة للقضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وأشاد وفد الحركة بدعم مسلمي روسيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وبالإدارة الحكيمة للإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ومجلس إفتاء روسيا الاتحادية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #روسيا #موسى أبو مرزوق #فتحي حماد #حسام بدران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة