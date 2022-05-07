مقتل 3 مستوطنين و52 نقطة مواجهة بالضفة الأسبوع الماضي

قُتل ثلاثة مستوطنين في عملية مزدوجة بمدينة "تل أبيب" المحتلة، ونجح المنفذان بالانسحاب بسلام، واندلعت مواجهات في 52 نقطة بمدن الضفة الغربية، إلى جانب 8 عمليات إطلاق نار، و8 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة، الأسبوع الماضي.

واندلعت مواجهات، أمس الجمعة، في قرى وبلدات بيتا وبيت دجن وقريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب عشرات الشبان الفلسطينيين.

وأصيب 38 مواطنا إثر مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن، منها طفلان (13 عاما) أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدميهما.

وأطلق مقاومون النار تجاه حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، في حين اندلعت مواجهات في بلدة قريوت، بعد اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين "نبع قريوت".

عملية مزدوجة

وقُتل ثلاثة مستوطنين وأصيب 6 آخرون في مستوطنة "إلعاد"، الخميس الماضي، في عملية إطلاق نار وطعن نفذها شابان، ونجحا في الانسحاب من المكان بسلام، ولم يعثر الاحتلال عليها لليوم الثالث تواليًا.

وأسفرت المواجهات مع قوات الاحتلال في 12 نقطة بالضفة الغربية، عن إصابة 12 مواطنا بالرصاص، في حين اندلعت مواجهات بالمسجد الأقصى أدت لإصابة 3 من جنود الاحتلال بالحجارة.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب ثلاث مناطق، هي: حاجز دوتان، وخلة نوفل في قلقيلية، وسلوان، واندلعت المواجهات في الأقصى وباب حطة وسلوان بالقدس، وسلواد ودير أبو مشعل برام الله، وطورة الغربية وحاجز دوتان بجنين، وحاجز حوارة بنابلس، وجيوس وخلة نوفل بقلقيلية، ومستوطنة إلعاد وشقيب السلام بالداخل المحتل.

والأربعاء الماضي، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تزامنا مع وقوع مواجهات في ثلاث مناطق، وهي: البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبني نعيم بالخليل، ومخيم عايدة ببيت لحم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 5 نقاط بالضفة الغربية، الثلاثاء الماضي، وهي: منطقة مأمن الله بالقدس المحتلة، وبيت أمر ومخيم العروب بالخليل، ومستوطنة بيت هعرباه بأريحا، وفرعتا بقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في قباطية، الاثنين الماضي، في حين ألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة، وأصيب 4 مواطنين في مواجهات متفرقة، وقعت في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل ونعلين برام الله وكفر اللبد بطولكرم وقباطية بجنين.

وأصيب ستة مواطنين، الأحد الماضي، في مدن الضفة الغربية، وأسفرت المواجهات التي وقعت في 11 نقطة، عن إصابة جنديين إسرائيليين اثنين قرب تقوع وفي بيت حنينا.

واندلعت المواجهات في بيت حنينا بالقدس المحتلة، وحزما في ضواحي القدس، وبيت أمر بالخليل، ومخيم الجلزون برام الله، وتقوع ببيت لحم، وجبع ومركة وصانور بجنين، ودير استيا وقراوة بني حسان بسلفيت، وحاجز زعترة بنابلس.

وأصيب السبت الماضي، ستة مواطنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، واثنان آخران برضوض، ونفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار، في سلفيت ومدينة جنين وقباطية وبرقين وحاجز دوتان.

وألقى شبان أكواعًا ناسفة صوب حاجز دوتان الواقع جنوب غرب جنين، بالقرب من بلدة يعبد، عند مدخل مستوطنة "مفو دوتان"، على الطريق المؤدي من يعبد لقرى طولكرم، إضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة في الزبابدة وقباطية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 10 نقاط، وهي: السموع بالخليل، وقباطية وبرقين والزبابدة وحاجز دوتان ومدينة جنين، وقراوة بني حسان ومدينة سلفيت، وعزون وجيوس بقلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين