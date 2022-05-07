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طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

07 مايو 2022 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للحافلات الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/20) .

وبينت الوزارة في بيان مقتضب اليوم السبت، أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص "كورونا" للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت أن مواعيد إجراء فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5).

- الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).

ونبهت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشددة على أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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