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تعقيباً على هدم منزل الأسير جرادات

القيادي حنيني: سياسة هدم المنازل لن تزعزع إيمان شعبنا بحقه ومقاومته

07 مايو 2022 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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عبد الحكيم حنيني القيادي في حركة "حماس" (أرشيف)

وصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الحكيم حنيني، هدم الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عمر جرادات فجر اليوم، بأنه "عمل إرهابي جبان، وجريمة صهيونية تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقّ شعبنا".

وشدّد حنيني في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أنّ "جرائم العقاب الجماعي وهدم منازل المقاومين لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا بحقه في أرضه ومقاومته".

وأضاف: "كلما زاد الاحتلال في بطشه وعدوانه يزداد شعبنا إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن نفسه بكل الوسائل، حتى التحرير والعودة".

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، فيما أصيب 3 أشخاص برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

كما هدمت قوات الاحتلال في وقت سابق من هذا العام منزلي الأسيرين محمد ومحمود جرادات، وجدران منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات، والذين تُنسب لهم مسؤولية تنفيذ عملية "حومش".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سياسة هدم المنازل #المقاومة الفلسطينية #الأسير جرادات

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