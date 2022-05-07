مستوطنون يقتحمون خربة شمال رام الله

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، أراضي خربة حراشة في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة (وفا) للأنباء التابعة للسلطة، نقلًا عن مصادر أمنية، بأنّ 15 مستوطنًا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا الخربة، وحاولوا استفزاز المواطنين المتواجدين في أراضيهم.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أنّ سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين