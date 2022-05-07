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"لافروف" يُوجّه دعوة رسمية لـ"هنية" لزيارة موسكو

07 مايو 2022 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 نقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن مصادر دبلوماسية قولها، أنّ سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وجّه مساء أمس الجمعة، دعوة رسمية لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، من أجل زيارة العاصمة الروسية موسكو، في المستقبل القريب.

وأكدت مصادر في حركة "حماس" للقناة ذاتها، أنّ وفدًا من الحركة سيزور موسكو مجددًا الشهر المقبل، مشيرة إلى أنّ الوفد الذي زار موسكو قبل أيام غادر العاصمة الروسية مسبقًا لاعتبارات تتعلق باجتماع الجزائر.

وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، وصف زيارة وفد الحركة إلى موسكو بأنها مثمرة.

وقال أبو مرزوق في تصريح عبر حسابه بموقع (تويتر): إنّ الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور والتنسيق الثنائي بيننا مع الأصدقاء الروس؛ بحثنا الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وتداعياتها الخطرة، والانتهاكات في الضفة وغزة.

وأشار إلى نقاش قضايا إقليمية ودولية، والتأكيد المشترك على رفض التفرّد الأمريكي في القرار الدولي.

ومساء الخميس، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنه بحث مع وفد حماس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأحداث المسجد الأقصى.

وأضاف بوغدانوف بعد لقائه وفد حماس: إننا "ننتظر زيارة وفد من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا قريبًا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لافروف #موسكو #إسماعيل هنية

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