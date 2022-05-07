إيران: نضال الفلسطينيين ضد مغتصبي القدس حق مشروع

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "النضال الفلسطيني ضد مغتصبي القدس حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني".



وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن: "تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وشدد زادة على أن "الاحتلال آيل للزوال"، داعيا "الشعوب والحكومات والمحافل الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه ومواجهة المحتلين"، منبهاً إلى ضرورة وحدة العالم الإسلامي لإنقاذ المسجد الأقصى.



يُشار إلى أن "الأقصى" يتعرض بشكل يومي، للاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

المصدر / وكالات