الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة أطفال من قرية سنجل شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة (وفا) للأنباء نقلاً عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء هيثم عصفور (11 عاما)، ومحمد ثائر غفري، ويوسف أحمد عصفور، وكلاهما يبلغان من العمر (13 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم فجرا، وفتشتها.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين