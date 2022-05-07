مطلوب موظفين للعمل في سلسلة مطاعم بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة سلسلة مطاعم عبدالله للمأكولات الشعبية تعلن فيه عن حاجتها لموظفين (قلي فلافل - لف صحون - سندوشات) .

شروط التسجيل

1- خبرة سنتين في مجال عمل المطاعم .

2- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.

3- القدرة على تحمل ضغط العمل.

4- أن يكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط إرسال ( الاسم ورقم الجوال ) برسالة على صفحة المطعم على الفيسبوك من خلال الضغط ( هنا )

- للاستفسار يمكنكم التواصل على جوال:0567888804

- عناوين الفروع كالتالي :

1- الفرع الأول غزة الرمال برج داوود

2- الفرع الثاني غزة الثلاثيني بجوار محلات عمو عماد

3- الفرع الثالث غزة تل الهواء مقابل مستشفى القدس

4- الفرع الرابع غزة معسكر الشاطىء محيط المسجد الأبيض

5- الفرع الخامس: غزة شارع الاتصالات - مقابل مدرسة المتميزون الحديثة