مطلوب موظفين للعمل في سلسلة مطاعم بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة سلسلة مطاعم عبدالله للمأكولات الشعبية تعلن فيه عن حاجتها لموظفين (قلي فلافل - لف صحون - سندوشات) .
شروط التسجيل
1- خبرة سنتين في مجال عمل المطاعم .
2- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.
3- القدرة على تحمل ضغط العمل.
4- أن يكون من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليه الشروط إرسال ( الاسم ورقم الجوال ) برسالة على صفحة المطعم على الفيسبوك من خلال الضغط ( هنا )
- للاستفسار يمكنكم التواصل على جوال:0567888804
- عناوين الفروع كالتالي :
1- الفرع الأول غزة الرمال برج داوود
2- الفرع الثاني غزة الثلاثيني بجوار محلات عمو عماد
3- الفرع الثالث غزة تل الهواء مقابل مستشفى القدس
4- الفرع الرابع غزة معسكر الشاطىء محيط المسجد الأبيض
5- الفرع الخامس: غزة شارع الاتصالات - مقابل مدرسة المتميزون الحديثة