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مطلوب موظفين للعمل في سلسلة مطاعم بمدينة غزة

07 مايو 2022 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن إدارة سلسلة مطاعم عبدالله للمأكولات الشعبية تعلن فيه عن حاجتها لموظفين (قلي فلافل - لف صحون - سندوشات) .

شروط التسجيل 

1- خبرة سنتين في مجال عمل المطاعم .

2- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.

3- القدرة على تحمل ضغط العمل.

4- أن يكون من سكان مدينة غزة 

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق عليه الشروط إرسال ( الاسم ورقم الجوال ) برسالة على صفحة المطعم على الفيسبوك من خلال الضغط ( هنا )

- للاستفسار يمكنكم التواصل على جوال:0567888804

- عناوين الفروع كالتالي :

1- الفرع الأول غزة الرمال برج داوود

2- الفرع الثاني غزة الثلاثيني بجوار محلات عمو عماد

3- الفرع الثالث غزة تل الهواء مقابل مستشفى القدس

4- الفرع الرابع غزة معسكر الشاطىء محيط المسجد الأبيض

5- الفرع الخامس: غزة شارع الاتصالات - مقابل مدرسة المتميزون الحديثة

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