مطلوب (سكرتيرة) للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة صدى بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة مساعد إداري ( سكرتيرة ) للعمل بمقر الشركة .

شروط التسجيل

1- حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو دبلوم أتمتة مكاتب أو أي مجال ذو صلة .

2- أن تكون من سكان مدينة غزة.

3- الإلمام ببرامج الأوفيس المختلفة .

4- التمتع بالعمل بروح الفريق والقدرة على تحمل ضغط العمل .

5- القدرة على أداء المهام وترتيب الأولويات .

6- الإلمام بمهارات الاتصال والتواصل .

7- تمتلك شخصية قوية.

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/5/2022

- عنوان الشركة| مدينة غزة - الرمال - مقابل مسجد الكنز - عمارة شراب الطابق الرابع