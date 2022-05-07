مطلوب (سكرتيرة) للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة صدى بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة مساعد إداري ( سكرتيرة ) للعمل بمقر الشركة .
شروط التسجيل
1- حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو دبلوم أتمتة مكاتب أو أي مجال ذو صلة .
2- أن تكون من سكان مدينة غزة.
3- الإلمام ببرامج الأوفيس المختلفة .
4- التمتع بالعمل بروح الفريق والقدرة على تحمل ضغط العمل .
5- القدرة على أداء المهام وترتيب الأولويات .
6- الإلمام بمهارات الاتصال والتواصل .
7- تمتلك شخصية قوية.
طريقة التسجيل
- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي :
- ينتهى التسجيل بتاريخ 10/5/2022
- عنوان الشركة| مدينة غزة - الرمال - مقابل مسجد الكنز - عمارة شراب الطابق الرابع