الاحتلال يمدد اعتقال إمام المسجد العمري باللد

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة مجدداً اعتقال إمام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل الشيخ يوسف الباز (64 عاما) لغاية يوم الإثنين المقبل.

واعتقلت شرطة الاحتلال الباز يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي بزعم التحريض على قوات الاحتلال وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل الاحتلال وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

وسبق أن قدمت نيابة الاحتلال إلى المحكمة المركزية في اللد يوم 8 تموز/ يوليو 2021، لائحة اتهام ضد الباز بزعم "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد"، ونسبت إليه "التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد نائب رئيس بلدية الاحتلال باللد يوسي هاروش".

وكانت سلطات الاحتلال حظرت يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 الحركة الإسلامية الشمالية بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها.

المصدر / فلسطين أون لاين