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أكد أنه لن يجلب الأمن لمستوطنيه

الرشق: هدم الاحتلال منازل أبناء شعبنا يزيده إصرارًا على المقاومة

07 مايو 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" (أرشيف)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق: إنّ "قيام الاحتلال بهدم منازل أبناء شعبنا الفلسطيني، وآخرها منزل الأسير عمر جرادات، إمعان بالجرائم الصهيونية، التي لن تجلب له ولمستوطنيه الأمن".

وأكد الرشق، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، أنّ "السياسات الإسرائيلية المجرمة لن تنهي ارتباك وأزمات حكومتها وجيشها، وستزيد شعبنا غضبًا وإصرارًا على المقاومة ومواجهته في كلّ شبر من أرضنا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد فجّرت صباح اليوم، منزل الأسير عمر جرادات، خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية، شمال غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#العقاب الجماعي #الرشق #عمر جرادات

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