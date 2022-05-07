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الاحتلال يقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

07 مايو 2022 . الساعة 03:23 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال خلال اقتحامها السيلة الحارثية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافات، فجر اليوم السبت، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وبحسب مصادر محلية فقد اقتحمت قوات كبيرة تتضمن دوريات عسكرية وجرافات خرجت من حاجز سالم العسكري برفقة تعزيزات ضخمة لتقتحم بلدة السيلة الحارثية كفرق اسناد من جهة بلدة اليامون غرب جنين.

وقالت المصادر أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الأسير عمر جرادات، المهدد بالهدم.

يذكر أن جرادات أحد منفذي عملية حومش البطولية وعقب الاقتحام للمنزل قامت قوات الاحتلال بنشر فرق القناصة اعلى سطوح المباني في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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