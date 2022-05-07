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إنتر يفوز على إمبولي ويتصدر الدوري الإيطالي

07 مايو 2022 . الساعة 01:49 بتوقيت القدس
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لاعبو انتر ميلان

انتزع فريق إنتر ميلان الايطالي فوزا صعبا من ضيفه إمبولي برباعية لهدفين مساء الجمعة على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أندريا بينامونتي، وكريستيان اسلاني هدفي إمبولي في الدقيقتين الخامسة، و28 على التوالي، وعاد الإنتر للقاء برباعية سجلها كل من سيموني رومانولي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز "هدفان" في الدقيقتين 45، و64 على الترتيب، وإيدين دجيكو بالدقيقة 94.

وبهذا الفوز، تصدر إنتر جدول ترتيب مسابقة "الكالتشيو" بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة، وبفارق نقطة عن ميلان الذي سيواجه فيرونا الأحد، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 37 نقطة بالمركز 14.

المصدر / وكالات
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#محمد صلاح #انتر ميلان #كرة قدم #الدوري الايطالي #بنزيما

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