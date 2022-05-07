فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إنتر يفوز على إمبولي ويتصدر الدوري الإيطالي

الاحتلال يبعد الشيخ مواسي عن الأقصى ويمدد توقيف آخرين

الشرطة البحرية بغزة تُقرر السماح بالعودة لممارسة العمل داخل البحر

مجلس الأمن يوافق على أول بيان مشترك حول الحرب في أوكرانيا

محامو الجزائر يقاطعون كأس العالم بالمغرب رفضا للتطبيع

حماس: تهديدات الاحتلال باغتيال قادتنا "اسطوانة مشروخة"

بدرساوي يدعو شعبنا لصد اعتداءات المستوطنين

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

الرشق: تهديدات الاحتلال باغتيال السنوار وقيادات حماس لا تخيفنا

الاحتلال بصدد المصادقة على 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يبعد الشيخ مواسي عن الأقصى ويمدد توقيف آخرين

07 مايو 2022 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
...
الشيخ بلال مواسي

أبعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الجمعة، الشيخ بلال مواسي من باقة الغربية بالداخل المحتل عن المسجد الأقصى المبارك حتى منتصف الشهر القادم.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ بلال مواسي مساء الجمعة أثناء دخوله من باب السلسلة في المسجد الأقصى.

ومددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي أمس الجمعة توقيف عددا من الشبان حتى يومي الأحد والاثنين المقبلين، وكانوا اعتقلوا ظهر أمس من داخل الأقصى ضمن حملة اعتقالات طالت نحو 21 شابا وقاصرا.

من جهة اخرى، أفرجت سلطات الاحتلال يوم الجمعة عن ثلاثة أسرى مقدسيين من سجن الدامون، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة خمسة أشهر.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن ادارة سجن الدامون أفرجت اليوم عن أسرى قاصرين من البلدة القديمة بالقدس وهم: عمر رسمي الرشق وأحمد فضل العجلوني ومحمد حمدي الجولاني، وقد وجهت لهم محكمة الاحتلال تهمة الضلوع في أعمال المقاومة والتصدي للمستوطنين وفرضت على كل واحد منهم غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف وخمسمائة شيكل.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#اعتقال #الاحتلال #الداخل المحتل #المسجد الاقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة