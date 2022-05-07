الاحتلال يبعد الشيخ مواسي عن الأقصى ويمدد توقيف آخرين

أبعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الجمعة، الشيخ بلال مواسي من باقة الغربية بالداخل المحتل عن المسجد الأقصى المبارك حتى منتصف الشهر القادم.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ بلال مواسي مساء الجمعة أثناء دخوله من باب السلسلة في المسجد الأقصى.

ومددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي أمس الجمعة توقيف عددا من الشبان حتى يومي الأحد والاثنين المقبلين، وكانوا اعتقلوا ظهر أمس من داخل الأقصى ضمن حملة اعتقالات طالت نحو 21 شابا وقاصرا.

من جهة اخرى، أفرجت سلطات الاحتلال يوم الجمعة عن ثلاثة أسرى مقدسيين من سجن الدامون، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة خمسة أشهر.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن ادارة سجن الدامون أفرجت اليوم عن أسرى قاصرين من البلدة القديمة بالقدس وهم: عمر رسمي الرشق وأحمد فضل العجلوني ومحمد حمدي الجولاني، وقد وجهت لهم محكمة الاحتلال تهمة الضلوع في أعمال المقاومة والتصدي للمستوطنين وفرضت على كل واحد منهم غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف وخمسمائة شيكل.

المصدر / وكالات