حماس: تهديدات الاحتلال باغتيال قادتنا "اسطوانة مشروخة"

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادة الحركة ليست جديدة، قائلاً: "لقد تعودنا على هذه الأسطوانة المشروخة".

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية أن التحريض على اغتيال قائد الحركة بغزة، يحيى السنوار، لا يخيف "حماس"، مشيراً إلى أن ذلك لن يوقف مسيرة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت، إلى أن قوات الاحتلال اغتالت في السابق قيادات من الحركة وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، مشدداً على أن الحركة ظلت على خطها المقاوم و"بل زادت إصراراً عليه".

وبين الناطق باسم "حماس"، أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة، تشير إلى الارتباك الذي يعاني منه الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة، محملاً الاحتلال المسؤولية عن كل ما يحدث نتيجة استفزازاته في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين